Poste Italiane rileverà il 40% di Bnl Finance

simone borghi 11 gennaio 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane e BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato un accordo quadro vincolante per il rafforzamento della partnership nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione (c.d. “Crediti CQ”). L’accordo quadro prevede l’acquisizione da parte di Poste Italiane di una partecipazione azionaria pari al 40% in BNL Finance, società di BNL Gruppo BNP Paribas, leader nella cessione del quinto e delegazione di pagamento, con oltre 230.000 clienti e un portafoglio crediti pari a oltre 2,8 miliardi di euro a fine 2020.Lo schema dell’operazione prevede che l’ingresso di Poste Italiane nel capitale di BNL Finance avvenga successivamente alla scissione, da parte della stessa in favore della controllante BNL, delle attività fuori perimetro, costituite principalmente da circa 2 miliardi di euro di crediti. BNL Finance, in qualità di fabbrica di prodotto, distribuirà i propri Crediti CQ attraverso la rete degli Uffici Postali, sulla base di un accordo commerciale di durata decennale con Poste Italiane - Patrimonio BancoPosta, in continuità con l’accordo commerciale esistente. L’operazione è soggetta all’autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e il closing è previsto entro la fine del primo semestre del 2021.