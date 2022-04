Poste Italiane: prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione sui sistemi di gestione per la compliance

simone borghi 8 aprile 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane è la prima azienda in Italia a conseguire da IMQ la certificazione del sistema di gestione della compliance integrata. L’attestazione conferma la centralità dei principi di integrità e trasparenza del Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante quali elementi chiave per la creazione di valore condiviso.La certificazione è stata ottenuta per la gestione della Compliance Integrata a presidio dei processi di progettazione, sviluppo ed erogazione dei Servizi Postali, Finanziari e Logistici negli ambiti di responsabilità amministrativa, contabile e fiscale. A rilasciarla, secondo lo standard internazionale ISO 37301:2021 Compliance Management System, è stato IMQ, uno degli organismi di certificazione accreditati più autorevoli a livello internazionale.