Poste Italiane presenta la nuova strategia per l’innovazione, titolo scalda i motori

simone borghi 24 gennaio 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Seduta frizzante per il titolo Poste Italiane che segna un rialzo di oltre il 2% a 10,47 euro, sovraperformando il Ftse Mib (+1,2%). Oggi, ad un evento per investitori, Poste Italiane presenta il suo focus strategico sull'innovazione (come parte integrante del piano Deliver 2022). Poste Italiane, si legge in una nota, sta dando priorità all’innovazione, al fine di ampliare la sua offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica. Grazie alla combinazione di sviluppi interni all’azienda e a soluzioni esterne, il gruppo sta concentrando i suoi sforzi innovativi nei prodotti, nei processi e sull’esperienza del cliente per cogliere, nel modo migliore possibile, le opportunità offerte dalla trasformazione in corso operata dal Piano Deliver 2022.PostePay ha infatti sviluppato Codice Postepay, nuovo sistema di pagamento con codice QR per supportare in Italia la transizione dai pagamenti da contanti a digitali. Inoltre, il gruppo sta progressivamente modernizzando la sua infrastruttura IT, investendo in modo strategico 2,8 miliardi di euro nel Piano Deliver 2022, in settori quali le piattaforme cloud, la gestione dei dati e delle API (Application Programming Interface).Poste Italiane ha finalizzato degli accordi di collaborazione con aziende innovative italiane e internazionali nei settori della logistica, della consegna dell'ultimo miglio, nei servizi finanziari e nei pagamenti, con un impegno di investimento attuale e futuro pari a un totale di 200 milioni di euro. Le partnership più importanti sono con Milkman, Moneyfarm, sennder, Tink!.