Poste Italiane: per Equita deal Nexive positivo, "conferma anche dinamismo management"

Daniela La Cava 17 novembre 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Resta positiva l'intonazione a Piazza Affari di Poste Italiane che avanza questa mattina di circa l'1%. Ieri il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per la possibile acquisizione di Nexive, operatore postale attivo in Italia con una quota di mercato di circa il 12% nella corrispondenza."L'operazione è secondo noi molto sensata dal punto di vista strategico in quanto consente a Poste di realizzare economie di scala, di consolidare il mercato e di contrastare con la crescita esogena il calo dei volumi nella corrispondenza", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy su Poste, con target price di 10,3 euro. Nel complesso Equita giudica "positivamente il deal che conferma peraltro il dinamismo del management a 360 gradi ovvero che è in grado di cogliere le opportunità sul mercato in tutti i settori in cui Poste opera".