Poste Italiane: ok da soci a bilancio 2020, dividendo di 0,486 euro per azione

Redazione Finanza 28 maggio 2021 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Poste Italiane ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020. Su proposta del consiglio di amministrazione è stato inoltre approvato un dividendo complessivo per l’intero esercizio 2020 pari a 0,486 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,324 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,162 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2020. Tale saldo del dividendo, si legge nella nota, verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 23 giugno 2021, previo stacco della cedola 8 in data 21 giugno 2021 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 22 giugno 2021.