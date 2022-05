Poste Italiane: ok da assemblea a dividendo complessivo di 0,590€

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane, che si è riunita oggi, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberato un dividendo complessivo di 0,590 euro per azione (0,185 euro già versati quale acconto a novembre 2021 e i rimanenti 0,405 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2022).I soci hanno inoltre autorizzato il consiglio di amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 2,6 milioni di azioni della società, rappresentative dello 0,20% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 40 milioni di euro. "L’acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate", precisa una nota.