Poste Italiane offrirà RC auto di varie compagnie. L'ad: ci saranno le maggiori italiane

Titta Ferraro 15 luglio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Presto ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'RC auto all'ufficio postale. E' la novità a cui sta lavorando Poste Italiane, come previsto dal business plan al 2022 che prevede la crescita nel settore Danni. Ci sarà una compagnia Poste Danni o il gruppo si alleerà con un bid del settore? "No, non vedo possibile per le Poste avere i suoi periti e i liquidatori - rimarca Del Fante intervistato da Repubblica - Invece, allo stesso modo di quel che abbiamo fatto per i prodotti finanziari, proporremo ai nostri clienti le polizze Rc di varie compagnie, comprese di sicuro le maggiori italiane".