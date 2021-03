Poste Italiane: nuovo piano strategico il 19 marzo, per analisti dividendi resteranno generosi

Daniela La Cava 5 marzo 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Per Poste Italiane si avvicina l'appuntamento con il nuovo piano strategico. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante terrà il prossimo 19 marzo 2021 il 'Capital Markets Day', illustrando le previsioni per il 2024. Nell'attesa della presentazione gli analisti di Mediobanca Securities si concentrano sui messaggi chiave che potrebbero arrivare dall'evento di Poste Italiane. Per quanto riguarda i risultati finanziari, gli esperti di Piazzetta Cuccia si attendono un utile operativo pari a circa 2,16 miliardi di euro nel 2024, il 42% in più rispetto agli 1,58 miliardi riportati nel 2020 e il 22% al di sopra del livello pre-pandemia di 1,77 miliardi di euro nel 2019. L'utile netto è, invece, atteso a 1,65 miliardi di euro.Sul tema cedola, stimano una crescita annua del dividendo del 5%. "Questo comporterebbe che Poste possa distribuire 51 centesimi nell'esercizio 2021 (ovvero un rendimento del 5,2%), con un potenziale dividendo di 76 centesimi nel 2024 (ovvero un rendimento del 7,7%)", aggiungono da Mediobanca che hanno confermato la raccomandazione outperform su Poste, con un target price limato a 11 euro dal precedente 11,2 euro.