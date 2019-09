Poste Italiane mette una marcia in più e vede i massimi. Segnale Buy se chiude sopra 9,9€

Titta Ferraro 2 settembre 2019 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo di Poste Italiane che si segnala tra i migliori anche oggi sul Ftse Mib con un balzo dell'1,535% rispetto al +0,8% del Ftse Mib. Il mercato si giova delle aspettative di una chiusura positiva delle trattative per la formazione del governo M5S-Pd con spread tornato vicino ai minimi da maggio 2018 in area 166 pb.Il titolo Poste Italiane ha toccato un massimo intraday a 9,922 euro, molto vicino al massimo storico che risale a un mese fa (9,991 toccato il 1 agosto). Da inizio anno il titolo si segnala tra i migliori del Ftse Mib con un rally di oltre +42%."Poste Italiane testa la resistenza chiave in area 9,9€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un solido segnale di continuazione rialzista", rimarca Pietro Di Lorenzo, analista e fondatore di SOS Trader.