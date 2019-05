Poste Italiane lancia il progetto “Pillole di educazione finanziaria”

Alessandra Caparello 16 maggio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

A lezione di risparmio negli uffici postali. Questa l’iniziativa che lancia Poste Italiane dal titolo “Pillole di educazione finanziaria”. Negli ultimi anni i risparmiatori hanno attraversato diverse turbolenze finanziariee l’esigenza di trovare altre forme di investimento ha generato il timore di compiere scelte sbagliate e haportato gli italiani a detenere tanta liquidità e, quindi, a una gestione inefficiente dei propri risparmi.Se la liquidità non viene gestita non frutta interessi e viene erosa dall'inflazione. La soluzione? Una “buona”educazione finanziaria che permette di compiere scelte consapevoli di fronte a decisioni finanziarieimportanti. Secondo Poste Italiane per diversificare gli investimenti e minimizzare i rischi, occorre in primoluogo investire nell'educazione finanziaria, strumento fondamentale per pianificare gli obiettivi di vita e ilmodo per raggiungerli. Otto gli uffici postali nazionali che organizzano queste sessione didattiche dedicateal mondo del risparmio, a maggio e giugno: Roma Ostiense, Roma Tiburtino Sud, Palermo Ausonia, Napoli83, Bologna Centro, Torino Centro, Roma Prati e Treviso Centro.