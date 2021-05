Poste Italiane entra nel mercato della connessione Internet, arriva PosteCasa Ultraveloce

Valeria Panigada 25 maggio 2021 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane debutta nel mercato della connessione Internet superveloce mediante fibra ottica con il lancio di PosteCasa Ultraveloce. La nuova soluzione permette di raggiungere una velocità di connessione di 1 gigabit al secondo e include una seconda connessione senza limiti su rete 4G. L’offerta messa a punto da Postepay, la società di pagamenti digitali e telefonia del gruppo Poste Italiane, è disponibile a partire da oggi in tutti gli uffici postali fino al 31 agosto ad un prezzo promozionale di 26,90 euro al mese invece di 30,90.L’ingresso di Poste Italiane nel mercato della banda larga, spiega la società guidata da Matteo del Fante, rientra nel piano industriale 2024 Sustain & Innovate, per meglio rispondere alla crescente domanda di servizi di connessione internet veloci, "a conferma del ruolo centrale assunto da Poste Italiane per la modernizzazione del paese".