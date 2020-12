Poste Italiane, emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo

Valeria Panigada 3 dicembre 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di 1 miliardo con scadenza al 2024 e al 2028. L’emissione è stata ben accolta con una richiesta di oltre 5 volte i titoli offerti. L’emissione, ha precisato Poste, è finalizzata all’ampliamento della base degli investitori, alla riduzione dei costi e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché al riequilibrio e all’allungamento delle relative scadenze.