Poste Italiane è il marchio assicurativo più forte nella classifica mondiale di Brand Finance

simone borghi 28 aprile 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Per il secondo anno consecutivo Poste Italiane conquista il primo posto per forza del marchio nell’ “Insurance 100”, la graduatoria mondiale del settore assicurativo stilata da Brand Finance, società leader nella valutazione economica dei brand.Poste Italiane ha ottenuto il primato nella comparazione globale tra i marchi del settore assicurativo con il punteggio di 86,2 (in aumento rispetto all’anno scorso) e il rating corrispondente di AAA sulla base della valutazione dell’indicatore di forza Brand Strength Index (Bsi), elaborato da Brand Finance per analizzare l’efficacia dell’immagine e della reputazione, la gestione e gli investimenti che influenzano il marchio, la vicinanza al cliente, la soddisfazione dei dipendenti e il ritorno economico.