Poste Italiane: dopo i conti trimestrali rimane investimento interessante (analisti)

simone borghi 18 maggio 2021 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha rilasciato lo scorso 13 maggio i risultati del primo trimestre del 2021, periodo che si è chiuso con un utile netto pari a 447 milioni, in rialzo del 46% su base annua, con una strategia diversificata che continua a produrre risultati. “Poste Italiane ha riportato ottimi risultati nel trimestre, con stime sopra le attese nelle divisioni Mail&Parcel e Insurance. La guidance per l’intero 2021 è stata confermata per il momento ma essendo front-end loaded appare conservativa anche ipotizzando un graduale aumento dei costi HR” commentano gli analisti di Equita che hanno rating Buy sul titolo con target price a 13 euro.Dopo i risultati, gli esperti della Sim hanno aumentato le stime dell’Eps 2021-23 in media del 3% (2021 +4%), poco sopra i target della società (ricavi pari a 11,2 miliardi, Ebit per 1,7 miliardi, utile netto per 1,4 miliardi o 1,2 miliardi ex rivalutazione SIA.“A nostro avviso Poste rimane un investimento interessante considerando l’attività finanziaria diversificata focalizzata sulla distribuzione senza rischio di credito; un mix di volumi equilibrato tra pacchi e corrispondenza; un business ad alto potenziale di crescita nelle assicurazioni, nei pagamenti e nel mobile; valutazione attraente e buon dividend yield supportato da una forte generazione di cassa e da una leva finanziaria limitata” concludono gli analisti di Equita.