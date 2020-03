Poste Italiane: "dividendo non a rischio", la view di Equita

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane si avvia a chiudere la prima seduta settimanale in rialzo e in controtendenza rispetto al Ftse Mib che viaggia in territorio negativo. Per gli analisti di Equita, "Poste non dovrebbe essere impattata dalla decisione della Bce che richiede alle banche di non pagare i dividendi nel 2020". In particolare, gli esperti della sim milanese, che hanno una raccomandazione di acquisto sul titolo del gruppo guidato da Matteo Del Fante, spiegano che ha "un business bancario sui generis in quanto BancoPosta non ha licenza bancaria (i suoi depositi non sono coperti dal fondo di tutela né contribuisce agli oneri di sistema) ma è vigilato da Banca d’Italia. Inoltre, sempre BancoPosta non ha rischio credito perché non eroga né crediti né mutui ma distribuisce prodotti di terzi, quindi la sospensione dei dividendi non avrebbe impatto sulle capacità di finanziarie i privati".