Poste Italiane: depositate liste candidati per rinnovo collegio sindacale

Daniela La Cava 3 maggio 2022 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha annunciato che ieri sono state depositate due liste di candidati alla carica di sindaco, in vista del rinnovo del collegio sindacale (scadenza del termine del mandato) all’ordine del giorno dell’assemblea del prossimo 27 maggio in unica convocazione. La 'lista n. 1' presentata da parte dell’azionista ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), titolare di circa il 29,26% del capitale di Poste Italiane, vede come sindaci effettivi Gianluigi Fiorendi e Serena Gatteschi e come sindaci supplenti Francesco Fallacara e Sonia Ferrero. La 'lista n. 2' presentata da parte di un raggruppamento di 14 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, titolari complessivamente dello 0,578% del capitale di Poste Italiane con sindaci effettivi Mauro Lonardo e Alessandra Pederzoli. Sindaci supplenti Antonio Santi ed Elena Spagnol.