Poste Italiane da record a Piazza Affari, massimi storici e quasi +50% Ytd

Titta Ferraro 30 settembre 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo per Poste Italiane che aggiorna i massimi storici. Il titolo del colosso postale sale oggi dell'1,85% a 10,45 euro e ha toccato un picco intraday a 10,47 euro, nuovo massimo storico. Da inizio anno il titolo segna un progresso che sfiora il +50%, tra i top cinque del Ftse Mib.Poste Italiane settimana scorsa ha stretto un accordo con MoneyFarm che prevede che Poste Italiane distribuisca un servizio di gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento (due delle quali sviluppate esclusivamente per i clienti di Poste Italiane). Inoltre, Poste e Allianz (già azionista di minoranza di Moneyfarm) sottoscriveranno un aumento di capitale dedicato di circa 40 milioni. Il ceo Matteo Del Fante ha sottolineato come l'accordo sia in linea con il piano strategico Poste Deliver 2022, contribuendo allo sviluppo della piattaforma controllata-aperta di prodotti di risparmio gestito.Venerdì gli analisti di Mediobanca Securites hanno rimarcato come Poste sia l'outsider nel settore dell'industria del risparmio gestito e diventerà lo "Schwab italiano". "La piattaforma si sta formando progressivamente con uno strumento robo-advisor fornito da Blackrock già attivo e funzionante (AladDin), la nuova partnership con Moneyfarm per offrire un conto gestito efficiente a livello di costi (e completamente digitalizzato), la rete di 9.000 relashinship managers negli uffici postali e sul campo e un gruppo di relashinship manager di fascia alta nella sede di Milano per offrire consulenza di alto livello alla parte più sofisticata della base clienti", rimarcano gli analisti di piazzetta Cuccia.