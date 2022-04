Poste Italiane, da Bei linee di credito per 700 mln per iniziative di efficienza energetica e mobilità sostenibile

Redazione Finanza 5 aprile 2022 - 08:31

Poste Italiane ha ottenuto dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) due linee di credito a medio/lungo termine per complessivi 700 milioni di euro, per supportare le iniziative ESG previste dal piano strategico. In particolare, le iniziative di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile (rinnovo della flotta di circa4.150 veicoli elettrici a zero emissioni). Queste linee di credito rappresentano i primi finanziamenti green per Poste Italiane.