Poste Italiane corre a Piazza Affari, novità RC Auto piace agli analisti

Titta Ferraro 22 dicembre 2020 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi sul titolo Poste Italiane che sale dell'1,86% a 8,318 euro. Stando a quanto anticipato alla stampa dall'ad Matteo Del Fante, il gruppo è prossimo all'apertura di due grandi aggregatori in Cina, due strutture fisiche in joint venture con gruppi logistici che collaborano con i colossi Alibaba e JD e che processeranno tutti gli ordini dei clienti italiani in Cina. Poste sta lavorando anche alla logistica dei vaccini. Del Fante, intervistato dal quotidiano Repubblica, ha parlato anche dei programmi sul fronte assicurativo con il piano di aumentare l’offerta di protezione alla persona e da gennaio partirà la RC Auto attraverso prodotti di Generali e Unipol venduti agli sportelli.Gli analisti di Mediobanca Securities guardano con interesse proprio al roll-out della RC Auto all'intera base clienti. "Una buona notizia inaspettata, non inclusa nei numeri del consensus e potenzialmente in grado di contribuire ai guadagni del Gruppo", asseriscono gli esperti di piazzetta Cuccia che hanno rating outperform su Poste con target price a 11 euro.