Poste Italiane conferma politica dividendi, approvata distribuzione acconto da 0,162 euro

Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane conferma la sua politica di dividendo. "Gli importanti risultati di business raggiunti e la solida posizione patrimoniale ci consentono di confermare la nostra politica sui dividendi per il 2020, con la distribuzione a novembre dell'acconto sul dividendo, che incorpora la crescita annuale del 5% prevista nel Piano Strategico Deliver 2022", ha annunciato Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale del gruppo.Poste ha deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2020, per un importo pari a 0,162 per azione. L’acconto sarà messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre, con “data stacco” della cedola coincidente con il 23 novembre e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 24 novembre.