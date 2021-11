Poste Italiane conferma distribuzione acconto dividendo su risultati 2021 di 0,185 euro, +14% su base annua

Redazione Finanza 11 novembre 2021 - 07:51

Poste Italiane ha confermato la distribuzione di un acconto sul dividendo relativo ai risultati 2021 di 0,185 euro, in crescita del 14% anno su anno."Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, in occasione della menzionata riunione del 10 novembre 2021 - si legge nel comunicato con cui sono stati diffusi i risultati di bilancio del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno -alla luce (i) dell'andamento della situazione economica e finanziaria della Società al 30 giugno 2021, (ii) dell'andamento nel corso dei mesi successivi, (iii) della prevedibile evoluzione della gestione, e (iv) delle relative prospettive economiche attese al 31 dicembre 2021;tenuto conto del rilascio in data 10 novembre 2021 da parte della società di revisione Deloitte & Touche del parere previsto dall'art. 2433-bis, comma 5, del codice civile;nonché in linea con la dividend policy di Gruppo in essere sin dall'esercizio 2019, che prevede la distribuzione del dividendo annuale in due soluzioni,una tranche a titolo di acconto e una tranche a titolo di saldo; ha altresì deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l'esercizio 2021, per un importo pari a €0,185 per azione, al lordo delle eventualiritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data prevista per lo 'stacco cedola' appresso indicata, escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data. L'acconto sarà messo in pagamento a decorrere dal 24 novembre 2021, con 'data stacco'della cedola n. 9 coincidente con il 22 novembre 2021 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 23 novembre 2021".