Poste Italiane: analisti temono 3° trimestre debole, Akros abbassa il giudizio

Titta Ferraro 29 ottobre 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti iniziano a prendere posizione in vista dei conti di Poste Italiane in arrivo il prossimo 6 novembre. Oggi Banca Akros ha deciso che è il momento giusto per abbassare il giudizio su Poste portandolo da Accumulate a Neutral, con prezzo obiettivo rivisto a 11 euro dai 10 precedenti. Il titolo Poste è reduce da 10 mesi di rally prepotente che l'hanno proiettato in area 11 euro, sui massimi storici e con un +55% Ytd.Banca Akros si attende un terzo trimestre 2019 debole per il gruppo guidato da Matteo Del Fante. I ricavi sono stimati a circa 2,55 mld di euro, in crescita dell'1% anno su anno grazie soprattutto al business Insurance (+16%). "L'aumento soft dei ricavi, insieme a maggiori costi operativi (+ 3% a/a) probabilmente ridurranno l'utile operativo a 425 milioni di euro (-7% a/a)", asserisce Akros che comunque vede i numeri dei 9 mesi 2019 consistenti con il target di utile operativo per l'intero anno di circa 1,6 miliardi.