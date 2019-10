Poste Italiane: allo studio il pagamento con QR Code in alternativa al Pos

Valeria Panigada 22 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha avviato a inizio mese la sperimentazione a Roma di un nuovo servizio di pagamento in alternativa al Pos senza costi di transazione. Si tratta, secondo quanto anticipato da Il Corriere della Sera, in edicola oggi, di un sistema di pagamento tramite QR Code (una specie di codice a barre) che permette di pagare con il proprio smartphone gli acquisti in un negozio, ma anche la fattura dell'idraulico o qualsiasi altro artigiano con partita Iva. L'obiettivo sarebbe proprio quello di offrire un nuovo servizio, in alternativa al Pos, a negozianti e professionisti, evitando i relativi costi di transazione. Il progetto dovrebbe prendere il via a gennaio 2020 in tutta Italia.