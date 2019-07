Poste Italiane: Del Fante, conquisteranno il primato nella consegna dei pacchi

Titta Ferraro 15 luglio 2019 - 08:30

"Vogliamo diventare il primo gruppo di logistica nell’e-commerce in Italia entro il 2022". Così Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane dall’aprile del 2017. Intervistato ieri da Repubblica, il manager rimarca come due anni fa, quando arrivò in Poste, il gruppo era il sesto operatore nei pacchi nel nostro Paese. Oggi siamo al terzo posto, con una quota di mercato nel cosiddetto B2C, il business to consumer, del 33%. "Tra quattro anni prevediamo appunto di essere primi con il 40% del mercato". La scelta di diventare il partner logistico di riferimento in Italia per Amazon sta pagando? "Visti i numeri direi di sì. E peraltro abbiamo appena concluso un accordo di esclusiva con un altro grande operatore come Zalando. Ma quello che oggi appare scontato, due anni fa non lo era. Tanto che all’inizio anche in azienda molti erano scettici", si legge sulle colonne di Repubblica.