Poste Italiane, Del Fante: 'potenziale 37% popolazione sarà vaccinato con dosi prenotate su nostra piattaforma Cloud'

Redazione Finanza 12 maggio 2021 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

"Sono inoltre particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l'Esercito Italiano nell'ambito del piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale del37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle dosi prenotate sulla nostra piattaforma Cloud e consegnate da Poste Italiane". Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, nel commentare i risultati finanziari del gruppo, relativi al primo trimestre:"Mentre continuiamo ad avanzare rispetto ai nostri obiettivi strategici, crescendo in aree chiave e accelerando la nostra trasformazione digitale, siamo anche consapevoli del fattoche il nostro successo non è soltanto misurato dalla performance finanziaria, ma anche da come agiamo in modo responsabile a servizio del Paese".Nel primo trimestre del 2021 Poste Italiane ha riportato un utile netto pari a €447 milioni, in rialzo del 46% su base annua, con una strategia diversificata che continua a produrre risultati. E' quanto emerge dal comunicato diramato dalla società, diffuso dopo che ieri eri, il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i risultati finanziari. L'utile netto ha battuto le stime del consensus pari a 408 milioni. I ricavi sono stati pari a 2,9 miliardi, in crescita del 9,8% su base annua, rispetto ai 2,877 miliardi attesi dal consensus.