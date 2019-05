Poste Italiane: 1.438 i nuovi punti di consegna per l’e-Commerce

Alessandra Caparello 30 maggio 2019 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

1.430 i nuovi punti della rete 'Punto Poste' che saliranno ad oltre 3.500 entro la fine dell'anno andranno ad affiancare gli oltre 12mila uffici postali sul territorio nazionale.'Punto Poste' è la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di eventuali resi". I nuovi punti di consegna per l’e-Commerce, allestiti in tutta Italia anche grazie ad un accordo quadro stretto con la Federazione Italiana Tabaccai, sono costituiti da 1.053 tabaccai, 30 Indabox e 15 KiPoint (punti di ritiro presso bar, edicole, cartolerie e centri commerciali), oltre a 340 lockers, gli armadietti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi che offrono un servizio no-stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7".