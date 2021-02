Poste: Del Fante, raccolta buoni fruttiferi e libretti di risparmio ai top dal 2012

Titta Ferraro 17 febbraio 2021 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Commentando i risultati di bilancio 2020, Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, in un’intervista al TGPoste ha sottolineato come nell’anno appena concluso il gruppo abbia “riportato il risparmio postale al centro dell’offerta di prodotti di Poste Italiane”. “Era dal 2012 – ha detto il numero uno di Poste Italiane - che non si otteneva un risultato così positivo in termini di raccolta netta di buoni fruttiferi e libretti di risparmio, di cui ne sono titolari circa 30 milioni di italiani. Devo ringraziare tutti i colleghi, soprattutto quelli che sono stati esposti in prima linea”.