Poste: Del Fante, "operazione pietra miliare percorso finalizzato a creare ecosistema servizi integrati"

Redazione Finanza 28 febbraio 2022 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

"PostePay sta cavalcando trend favorevoli di mercato e cogliendo opportunità di crescita sia per linee interne che esterne. L’operazione fa leva su una relazione consolidata con uno dei nostri principali partners nella distribuzione di soluzioni nel mercato dei pagamenti di prossimità. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare del nostro percorso finalizzato a creare un ecosistema di servizi integrati a beneficio di tutti i nostri clienti, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso gli strumenti di pagamento elettronici e di aumentare il valore generato per gli stakeholders". Questo il commento di Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, dopo l'ufficializzazione dell'operazione di acquisto di Lis da parte di Poste. Nel dettaglio, il gruppo guidato da Del Fante ha messo sul piatto 700 milioni di euro, sulla base di un enterprise value di 630 milioni e una cassa netta disponibile pari a 70 milioni.