Poste, Del Fante: 'faciliteremo transizione digitale Italia, anche con coinvolgimento in Pnrr'

Redazione Finanza 12 maggio 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

"Siamo motore del cambiamento e con la capillarità della nostra rete fisica faciliteremo la transizione digitale dell'Italia, anche attraverso il nostro coinvolgimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ora, più che mai, siamo nella posizione migliore per sostenere l'economia, giocando un ruolo chiave nella società per costruire valore di lungo termine e generare rendimenti sostenibili per i nostri azionisti". Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, nel commentare i risultati finanziari del gruppo, relativi al primo trimestre.Poste Italiane ha riportato un utile netto pari a €447 milioni, in rialzo del 46% su base annua, con una strategia diversificata che continua a produrre risultati. E' quanto emerge dal comunicato diramato dalla società, diffuso dopo che ieri eri, il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i risultati finanziari. L'utile netto ha battuto le stime del consensus pari a 408 milioni. I ricavi sono stati pari a 2,9 miliardi, in crescita del 9,8% su base annua, rispetto ai 2,877 miliardi attesi dal consensus.