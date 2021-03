Poste: Barclays avvia copertura con overweight, tp a 14 euro. Tre driver supportano il rating

Redazione Finanza 26 marzo 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane sotto la lente d'ingrandimento di Barclays. Gli analisti hanno avviato la copertura con rating overweight, target price di 14 euro (implica un potenziale upside del 34%) e hanno indicato tre driver che supportano la valutazione.In particolare, il primo riguarda "la distribuzione di servizi finanziari, con una ripresa delle vendite di prodotti assicurativi dall'investimento della liquidità in eccesso dei clienti e un graduale cambiamento nella loro asset allocation, supportata anche dagli sforzi di Poste nel miglioramento delle competenze del franchising distributivo". Il secondo punto riguarda il potenziale spedizioni business to consumer: "i risultati del 2020 erano già molto forti, ma prevediamo un'ulteriore crescita grazie all'incremento strutturale della penetrazione dell'e-commerce in Italia", spiegano da Barclays che indicano come terzo driver l'outlook sui dividendi. "Ci aspettiamo un rendimento da dividendi del 5% nel 2021, e una crescita del 6% su base annua a partire dal 2022", indica la banca d'affari inglese.