Poste, Banca Generali e Mediolanum in ginocchio con tonfi di oltre l'8%

Titta Ferraro 15 aprile 2020 - 18:09

MILANO (Finanza.com)

Giornata infausta per i titoli del risparmio gestito: -8,9% per Banca Generali, -8,31% Banca Mediolanum e -8,8% per Poste Italiane e -7,59% Finecobank.Sul settore ha pesato il ritorno del risk-off sui mercati così come l'impennata dello spread con il differenziale di rendimento tra Btp e Bund arrivato a sfiorare quota 250 pb e rendimenti del decennale italiano tornati in area 2%. "Sui tassi italiani pesano da un lato le discussioni politiche interne sull’utilizzo del MES e le incertezze europee sul Recovery Fund, dall’altro la debolezza dell’economia", rimarcano gli esperti di MPS Capital Services. Ieri l'FMI ha previsto per quest’anno un calo del PIL italiano del 9,1%.