Poste: Agcom, ricavi settore salgono del 9,6% nel III trimestre

Redazione Finanza 29 dicembre 2021 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre 2021 vedono su base annua un aumento complessivo dei ricavi del settore postale del 9,6%, con i servizi di corrispondenza in crescita del 4,1% ed i servizi di consegna di pacchi in crescita dell’11,6%. È quanto emerge dall’osservatorio sulle Comunicazioni diffuso oggi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Con riferimento ai primi nove mesi dell’anno i ricavi complessivi registrati nel comparto sono cresciuti in media, rispetto al corrispondente periodo del 2020, del 19,3% con risultati notevolmente differenziati per i diversi segmenti di mercato. I ricavi da servizi di consegna dei pacchi hanno registrato una crescita media del 25,1% (con risultati equivalenti con distinto riferimento alle consegne nazionali e internazionali). Se si utilizza come termine di confronto il corrispondente periodo del 2019 (cioè prima della pandemia) la crescita dei ricavi da servizi di consegna pacchi nazionali supera il 56%.L'osservatorio mette in evidenza come il quadro concorrenziale del settore postale, nel suo complesso (servizi di corrispondenza e di consegna pacchi), conferma naturalmente il Gruppo Poste Italiane quale principale operatore con il 37,6% di quota complessiva (seppure in flessione di 3,7 punti percentuali su base annua), seguito da BRT (13,1%) e da Amazon (12,8%.), in crescita di 3,6 punti percentuali rispetto a settembre 2020.