Poste, AD Del Fante annuncia svolta green e piano per triplicare capacità consegne e-commerce

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane sotto i riflettori dopo che, in un'intervista rilasciata a Poste TV riportata dal Sole 24 Ore, l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha annunciato un piano per triplicare la capacità di consegne nell'e-commerce grazie all'inaugurazione di due grandi centri di smistamento a Roma e Milano.Del Fante ha annunciato anche la svolta green del gruppo. Così il Sole, nel riportare l'intervista:"Viareggio e Imperia sono i comuni pilota, dove di qui alla fine dell'anno Poste italiane avrà una flotta esclusivamente green. La morfologia del territorio e il clima facilitano il progetto che toccherà comunque tutti i 7.914 comuni d'Italia dove oggi il recapito di pacchi e corrispondenza si fa anche con 6.161 mezzi ecologici: 2.804 automobili, 1.998 motomezzi e 1.359 nuovi motocicli elettrici a tre e quattro ruote. Nel 2022 l'obiettivo della società è di arrivare a 26mila mezzi a ridotto impatto ambientale e di ridurre le emissioni del 40%".Il rinnovo della flotta fa parte del programma di impegni per i comuni con meno di 5mila abitanti promosso dall'AD Del Fante.Banca Imi commenta la notizia, scrivendo nella nota odierna sui mercati che "l'ammontare degli investimenti necessari non è stato ancora reso noto ma, vista la crescita attesa nell'e-commerce, che ha accelerato il passo dopo la pandemia Covid-19, consideriamo strategico, per il mantenimento della leadership nel settore, l'aumento della capacità di smistamento automatico di Poste".Il rating degli analisti di Banca Imi sul titolo è "add", a fronte di un target price pari a 9 euro per azione. Oggi il titolo sconta il peggioramento del sentiment sul mercato, cedendo più del 2%, a 7,77 euro circa.