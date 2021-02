PostePay amplia collaborazione con bancomat per accelerare digitalizzazione pagamenti

Redazione Finanza 24 febbraio 2021 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Si amplia la collaborazione tra Bancomat e PostePay, primari operatori nazionali in ambito di carte di debito e prepagate. Considerando la forte e progressiva accelerazione dei pagamenti digitali, le due intendono ampliare le tipologie di servizio disponibili e le loro modalità operativedisponibili ai propri clienti anche in contesti digitali. "PostePay intende – nel prossimo futuro – avvalersi operativamente della licenza anche in qualità di issuer, per lo svolgimento delle attività di emissione e collocamento di carte e app abilitate ad operare sui circuiti Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay", ha precisato l’amministratore delegato di PostePay, Marco Siracusano. L’ambito di collaborazione fra PostePay e Bancomat sarà ulteriormente ampliato anche mediante l’implementazione da parte di PostePay del servizio Bancomat Pay, in modo da offrire alla clientela ulteriori modalità di pagamento digitale e di scambio di denaro P2P tramite App.