Post-Natale: al via il riciclo dei regali per 1 italiano su 4

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Piùdi 1 italiano su 4 che ha ricevuto regali di Natale ricicla quelli indesiderati. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixé che evidenzia l’affermarsi di una nuova tendenza tra gli italiani. La grande maggioranza di coloro che riciclano lo fa a favore di parenti e amici che possono apprezzare l’oggetto ricevuto in dono mentre una buona percentuale di pragmatici (34%) li restituisce al negozio cambiandoli o chiedendo un buono mentre il 24% li rivende su internet. I prodotti con il minor tasso di “riciclo” sono quelli dell'enogastronomia per i quali si trova sempre l’occasione di consumo mentre più a rischio sono i capi di abbigliamento, i prodotti per la casa o quelli tecnologici. Si tratta di un business rilevante se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in 5,1 miliardi.