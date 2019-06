Portobello prosegue la strategia di crescita con l’apertura di 4 nuovi punti vendita

simone borghi 27 giugno 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Portobello annuncia l’apertura di due nuovi punti vendita a brand Portobello. Inoltre, la società attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising ha siglato due accordi per l’apertura di 2 ulteriori nuovi punti vendita che verranno aperti dopo il periodo estivo.“Continua lo sviluppo del marchio Portobello a Roma e nel Lazio. Ampliando la catena con quattro nuovi negozi l’obiettivo della società di riportare i consumatori nel retail fisico diventa sempre più tangibile. La maggiore copertura territoriale su Roma, inoltre, permetterà una crescita della brand awareness e, di conseguenza, delle vendite e del numero di potenziali clienti” ha dichiarato Roberto Panfili, Co-founder e Coo di Portobello.Il primo negozio è localizzato a sud di Roma, in prossimità del fiume Tevere. Il secondo è stato aperto nel centro balneare di Ostia, accanto alla stazione di Lido Centro. La posizione centrale servirà un ampio bacino di potenziali clienti sia residenti che turisti.Sono già previste ulteriori due aperture dopo l’estate che si concentreranno nella città di Roma. Il primo negozio, nella zona nord della città, sarà in posizione agevolata per i commuters, trovandosi tra la stazione metro di Libia e la stazione del treno Roma Nomentana. Il secondo, invece, si trova nella zona est della città, vicino alla stazione metro di Mirti.