Portobello: forte crescita di ricavi ed ebitda nel primo semestre

simone borghi 24 settembre 2019 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre 2019 prosegue la forte e costante crescita del fatturato netto di Portobello che si attesta a 19 milioni, in aumento del 133% rispetto al 30 giugno 2018. La crescita si registra su tutte le 3 aree di business (Editoria e Media, B2C e B2B).L’Ebitda si attesta a 2,2 milioni, in aumento del 160% rispetto al pari periodo dello scorso anno. La crescita del volume di business e del fatturato è stata realizzata anche tramite un’attenta attività di monitoraggio dei costi e al miglioramento della marginalità delle diverse aree di business, tale per cui anche l’Ebitda margin risulta migliorato, pari all’11,6% rispetto al 10,4% dei primi sei mesi dell’esercizio precedente.L’Ebit cresce del doppio rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 1,6 mlioni. Raddoppia infine anche l’utile netto, pari a 1,2 milioni rispetto, nel primo semestre 2019. Gli investimenti realizzati nel primo semestre hanno incrementato del 13,4% il valore dell’attivo fisso netto rispetto al 31 dicembre 2018, attestandosi a 2,8 milioni. Per effetto di tali investimenti la posizione finanziaria netta risulta pari a 1,6 milioni, con una variazione di 1,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2018.Il management ritiene che nel prossimo semestre continui il trend positivo che ha caratterizzato la prima parte dell’anno, anche grazie ad un’ampia azione di diffusione della brand awareness tramite una strategia di sponsorizzazioni, oltre agli investimenti in pubblicità.Oggi il titolo Portobello segna un rialzo dell’1% a 6,36 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia che si muove poco mosso.