Portobello: due nuovi punti premium a Roma in Via Tuscolana e in Viale Dei Colli Portuensi

Alessandra Caparello 24 luglio 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Due nuovi punti vendita a brand Portobello a Roma. Lo comunica la società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato AIM Italia.Il primo negozio sarà localizzato a Roma in Via Tuscolana n°1050, in zona sud-est della città, limitrofo alla stazione di Lucio Sestio. Coprirà una superficie di 300 mq su unico livello, con 8 vetrine affacciate sulla trafficata via. Il secondo, di 250 mq, su unico livello, con 6 vetrine affacciate su strada, sarà aperto a sud-ovest della città in Viale Dei Colli Portuensi n°453/454, adiacente a innumerevoli negozi di abbigliamento. La posizione su strade commerciali e trafficate, servirà un ampio bacino di potenziali clienti con forte propensione allo shopping.“Portobello instaura una brand awareness progressivamente più elevata nella città di Roma, conquistando le strade più importanti della Capitale. Ampliando la catena con due nuovi negozi premium la società riporta i consumatori nel retail fisico presentando loro ambienti moderni con numerosi prodotti di qualità in stock. La copertura strategica su Roma permetterà una costante crescita delle vendite e del numero di potenziali clienti”, ha dichiarato Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello.