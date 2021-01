Portobello apre due maxistore nel cuore di Milano

simone borghi 11 gennaio 2021 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Portobello annuncia l’apertura di due maxistore nel pieno centro di Milano: Corso Buenos Aires e Corso Genova. Sono quattro le macro categorie merceologiche presenti in entrambi i negozi: casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona.Lunga più di un chilometro e mezzo, in uno spazio compreso tra Piazza Oberdan e Piazzale Loreto, Corso Buenos Aires è una delle strade più affollate della capitale meneghina. Con oltre 350 negozi e una media di centomila persone al giorno, il Corso è spesso paragonato alla Fifth Avenue newyorkese. Il punto vendita Portobello si trova al civico 29, ha un’ampiezza di quasi 450 mq dislocati su due livelli con scala mobile.In posizione strategica si trova anche il secondo punto vendita milanese della Società, in Corso Genova, 20. Adiacente ai Navigli, cuore pulsante del dinamismo e della creatività milanese, Corso Genova è un punto di riferimento per la movida cittadina e non solo. Il negozio Portobello, dislocato su due livelli con ascensore, è ampio quasi 650 mq.