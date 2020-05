Portobello: accordo con Tatatu per 12 milioni in due anni

simone borghi 14 maggio 2020 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Portobello sigla un accordo con la società Tatatu, proprietaria dell’omonimo portale di intrattenimento. L’accordo prevede lo sviluppo di attività di marketing e vendita media congiunte per un volume d’affari pari a 12 milioni di euro su due anni.Tatatu rappresenta la prima piattaforma di sharing economy dell’intrattenimento. Con oltre 500 ore di contenuti, il portale include film e serie TV ma anche giochi online, social media, video call, chat e uno store online. Tutto questo senza alcun costo per gli utenti finali ma con un guadagno. Gli users infatti, fruendo gratuitamente dei contenuti del portale, accumulano crediti (TTU coins) spendibili sull'e-commerce del portale stesso.Pietro Peligra, Amministratore di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “Questo accordo consente a Portobello di rafforzare e diversificare la Business Unit Media attraverso un portale di intrattenimento alternativo e altamente innovativo, orientato ad un pubblico giovane e dinamico”.Andrea Iervolino, CEO di Tatatu ha affermato: “Il nostro portale rappresenta un sistema sostenibile di fruizione mediatica dove la creazione di valore nasce dall'incontro tra gli utenti, i produttori dei contenuti mediatici e le aziende inserzioniste. Siamo certi che la collaborazione con Portobello - società leader nel settore media advertising - costituirà un ulteriore elemento di crescita in un’ottica di win-win”.