Portafoglio: ruotarlo verso i titoli difensivi in caso di stagflazione all'orizzonte

Redazione Finanza 6 aprile 2022 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Il conflitto Russia-Ucraina ha aumentato il rischio di stagflazione, ovvero quello scenario che vede contemporaneamente un rallentamento della crescita economica e un'accelerazione dell'inflazione. In questo contesto l'azionario globale tende a soffrire perché le imprese devono affrontare simultaneamente il calo delle entrate e l'aumento dei costi, elemento che comprime i margini di profitto. Come adattare il portafoglio azionario quindi?Una risposta arriva da Schroders, che precisa subito: "non significa che tutti i settori debbano soffrire - afferma Sean Markowicz, CFA Strategist, Strategic Research Group, Schroders - Alcuni titoli sono più tutelati di altri, date le loro proprietà difensive e/o la loro correlazione positiva all'inflazione. Per questo motivo riteniamo che un approccio flessibile agli investimenti azionari possa trarre vantaggio da questi differenziali di performance e, potenzialmente, minimizzare perdite significative".Ecco allora che i titoli difensivi sembrano uscirne vincitori. La stagflazione tende infatti a favorire le aziende più difensive i cui prodotti e servizi sono essenziali per la vita quotidiana delle persone, come il cibo e l'elettricità, e dall'altra parte a penalizzare i prodotti "ciclici", come un'auto nuova o un iPhone, fino a quando i prezzi non scenderanno.Guardando ai periodi di stagflazione passati, i settori più performanti sono stati, in particolare, quelli difensivi come le utilities (+16%), i beni di consumo (14,2%) e l'immobiliare (11,8%). Al contrario, settori ciclici come IT (-6,7%), industriali (-3,3%) e finanziari (-0,5%) sono stati fra quelli che hanno registrato le performance peggiori."Si distinguono gli energetici che, a differenza di altri titoli ciclici, hanno avuto la tendenza a sovraperformare in fasi di stagflazione (+8,4%) - precisa l'esperto - Tale contesto è dovuto ai ricavi dei titoli energetici che sono naturalmente legati ai prezzi dell'energia, una componente chiave degli indici di inflazione. Quindi, per definizione, dovrebbero performare bene quando l'inflazione sale".