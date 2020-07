Portafoglio: cosa metterci? Tra le azioni puntare su tecnologia e infrastrutture. Ecco perché

Valeria Panigada 10 luglio 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Cosa mettere in portafoglio nell'attuale contesto di mercato? "Le asset class sostenute dalle azioni delle banche centrali, come le obbligazionisocietarie Euro Investment Grade, che sono supportate dal recente passo in avanti della Bce nel Programma di acquisto legato all’emergenza della pandemia (Pandemic Emergency Purchase Programme) - risponde Alessandro Caviglia, responsabile investimenti di Cordusio Sim - Per quanto riguarda il portafoglio azionario, privilegiamo i titoli azionari europei per via del potenziale punto di svolta in termini di unione fiscale derivante dal lancio di “Next Generation EU”, il piano di ripresa per l’Europa".Nello specifico, l'esperto di Cordusio Sim guarda con interesse al settore tecnologico. "Interi gruppi di popolazione e paesi si stanno convertendo al “mondo delle app” e negli ultimi tre mesi abbiamo assistito a cambiamenti di mentalità che di solito richiederebbero decenni o generazioni per concretizzarsi", spiega Caviglia. La cosiddetta Remote Economy sta incanalando maggiori investimenti e consumi e la domanda di infrastrutture necessarie per il suo funzionamento sta aumentando: pagamenti da dispositivi mobili, cloud computing e sicurezza informatica sono solo alcune delle basi necessarie per consentire lo sviluppo sicuro dell’economia remota. Senza contare la tecnologia in campo sanitario: "la tecnologia medica, la biotecnologia, la ricerca farmaceutica e genetica contribuiranno a preparare le contromisure necessarie per affrontare futuri pericoli sconosciuti", afferma.Ma non solo tecnologia. Interessanti anche le prospettive nel mondo delle infrastrutture. "Vi sarà una grande opportunità per modernizzare le reti di trasporto, convertirsi a pratiche più sostenibili dal punto di vista ambientale e persino promuovere opere pubbliche transnazionali", sostiene il responsabile investimenti di Cordusio Sim.Certamente non mancheranno rischi. "I principali nella nostra visione degli investimenti si riferiscono ad ulteriori ondate del contagio Covid-19, che possono comportare quarantene prolungate, e l’aumento delle tensioni tra UsA e Cina - indica - Inoltre, il rallentamento dell’economie dei paesi sviluppati potrebbe durare più tempo del previsto per il risparmio precauzionale dei cittadini".