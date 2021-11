Popolazione Italia: oltre 10 mln di persone sole entro il 2040

Valeria Panigada 26 novembre 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Tra le molteplici dinamiche della popolazione italiana, l'Istat rileva anche l’incremento delle persone sole, delle vere e proprie micro-famiglie. Nel suo rapporto diffuso oggi, l'istituto nazionale di statistica stima che ben 10,3 milioni di italiani saranno destinati a vivere soli nel 2040 contro gli 8,6 milioni del 2020.L’aumento della sopravvivenza delle persone anziane e, tra queste, di quelle sole, potrebbe comportare un futuro aumento dei fabbisogni di assistenza. Ma, conclude l'istituto, l’aumento delle persone sole anziane comporta anche risvolti positivi: l’aumento della sopravvivenza in quantità di anni di vita vissuti e, si presuppone, anche in qualità della vita, potrebbe consentire a queste persone di svolgere un ruolo attivo nella società. Ad esempio, come già accade oggi e più verosimilmente un domani, supportando le famiglie dei propri figli nella cura dei nipoti e garantendo loro sostegno economico, partecipando al ciclo economico non solo come consumatori di servizi assistenziali ma anche come investitori di capitali.