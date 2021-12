Popolare di Bari: dimissioni dell'a.d. Giampiero Bergami dopo 15 mesi

Daniela La Cava 14 dicembre 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Arrivano le dimissioni ufficiali dell'amministratore delegato della Banca Popolare di Bari (BPB) Giampiero Bergami dopo soli 15 mesi. In un comunicato congiunto diffuso ieri a mercati chiusi, Mediocredito Centrale e Banca Popolare di Bari rendono noto che Bergami "ha formalizzato le sue dimissioni da amministratore Delegato di BPB, con effetto a decorrere dalla riunione consiliare, che sarà convocata a breve per deliberare la sua sostituzione".Mediocredito Centrale e Banca Popolare di Bari ringraziamo il manager "per il lavoro profuso in una fase complessa, caratterizzata dalla necessità di focalizzazione strategica e di riposizionamento della Banca con l’obiettivo del suo rilancio".