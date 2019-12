Popolare di Bari: da CdM via libera a decreto per salvare la banca. Verso aumento capitale

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Sì del Consiglio dei ministri al decreto legge per salvare la banca Popolare di Bari. "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento": questo il nome del decreto per mettere in sicurezza la Banca Popolare di Bari.Secondo quanto riporta l'Ansa, "a quanto si apprende, il testo sarebbe stato approvato senza modifiche sostanziali, ma in Cdm si è scelto di modificare il titolo, esplicitando il sostegno al sistema del Sud. Il dl era annunciato come "Misure urrgenti per la realizzazione di una banca di investimento"."In base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), confermando così la determinazione del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate dalla BPB", si legge nel comunicato finale del Cdm.