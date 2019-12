Popolare di Bari, Vestager: 'Vedremo se non vi è aiuto di Stato, come con tedesca NordLB'

Laura Naka Antonelli 19 dicembre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Come vede l'Unione europea il decreto varato di recente dal governo M5S-PD per salvare la Banca Popolare di Bari? Il bailout rispetta le regole di Bruxelles sugli aiuti di Stato?"Io cerco di non avere attese. Cerchiamo di permettere ai governi di perseguire i loro obiettivi, purché nel rispetto delle regole. Come lei sa, se criteri di mercato sono necessari, se il governo vuole creare certezza legale, dovrebbe lavorare con noi - per avere certezza legale ed evitare ricorsi giudiziari - e poi se possibile prenderemmo una decisione secondo la quale non vi è aiuto di Stato. Lo abbiamo fatto in vari casi: la tedesca NordLB o la portoghese CGD, per esempio. Può essere molto delicato effettuare questa valutazione, in particolare nel caso di una banca pubblica perché non abbiamo a che fare con un partner privato che opera secondo criteri di mercato. Ecco perché talvolta questi processi sono molto lunghi". Le dichiarazioni di Vestager sono state riportate dal Sole 24 Ore nell'edizione odierna. Il quotidiano di Confindustria ha intervistato Vestager insieme ad altri giornali.