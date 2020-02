Popolare Sondrio: mancato completamento acquisizione Farbanca

Daniela La Cava 27 febbraio 2020 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Popolare di Sondrio ha comunicato che, d’intesa con i superiori organi della vigilanza, considerato il mancato avveramento delle condizioni sospensive di natura regolamentare, non si darà corso all’acquisizione della partecipazione di controllo del 70,77% del capitale sociale di Farbanca, avuto riguardo all’esigenza di dare priorità alle iniziative di derisking in corso e al rafforzamento delle strutture di presidio interne.Equita sottolinea che "l'operazione, seppur di dimensioni non particolarmente significative avrebbe permesso alla Banca Popolare di Sondrio di entrare in una specifica nicchia dell'offerta bancaria, rafforzando il proprio portafoglio di fabbriche prodotto".