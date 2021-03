Popolare Sondrio incassa promozione Standard Ethics

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha elevato il Corporate Rating di Banca Popolare di Sondrio a “EE” dal precedente “EE-”. L'agenzia di rating sottolinea come la banca lombarda si sia "costantemente allineata alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità. La progressione è stata regolare e ha riguardato sia i temi di governo societario, sia quelli ambientali, sia quelli sociali, determinando nel tempo una rendicontazione extra finanziaria allineata alle buone pratiche del settore"."La natura cooperativistica della banca, coerente alla dimensione e al radicamento territoriale, ha facilitato i rapporti con gli stakeholder - aggiungono gli esperti -. Il possibile passaggio a società per azioni, che potrebbe delinearsi entro l'anno in corso, comporterà nuove sfide su tutti i temi Esg (Environmental, Social and Governance), non solo in riferimento al governo societario". Il rating di lungo periodo (Long Term Expected SER) terrà conto della possibile trasformazione societaria, la quale, adeguatamente gestita, potrà produrre evoluzioni positive nei rapporti con il mercato.