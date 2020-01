Popolare Sondrio: cda non accoglie domande presentate da socio Amber Capital

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio non accoglie le domande di ammissione alla compagine sociale presentate da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia Sgr, "ritenendo non sussistenti le condizioni stabilite dalla normativa e dallo statuto e rilevando anche, in detto contesto, il superamento del limite al possesso azionario dell’1% stabilito dall’articolo 30 del Testo Unico Bancario".Nella nota diffusa ieri il gruppo bancario lombardo spiega di aver "deciso di provvedere, a norma di legge, a contestare la violazione del limite in relazione ai possessi azionari dichiarati da Amber Capital UK LLP tramite il Fondo Amber Active Investors Limited e il Fondo Amber Global Opportunities Limited rispettivamente per il 5,09% e l’1,05% del capitale sociale della Banca, richiamando il necessario rispetto del disposto di Legge, di cui al citato articolo 30 del Testo Unico Bancario.Secondo il disposto statutario, Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia Sgr potranno presentare istanza di riesame delle proprie domande di ammissione al Collegio dei probiviri della banca.