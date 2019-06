Popolare Sondrio: accordo collaborazione con Ambrosetti Sim

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Ambrosetti Asset Management Sim e Banca Popolare di Sondrio hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato allo sviluppo di innovativi strumenti di gestione patrimoniale, che saranno distribuiti da tutta la rete del gruppo bancario. Lo rende noto Ambrosetti in un comunicato nel quale precisa che "metterà il proprio know how al servizio della Banca Popolare di Sondrio per arricchirne l’offerta di soluzioni patrimoniali innovative". In particolare l’accordo di collaborazione ha per oggetto la creazione di due nuove linee di gestione patrimoniale, evidence based, fondate sul modello di analisi Ebpa (Evidence Based Performance Analysis) - di proprietà di Ambrosetti - che permette di integrare le componenti di asset allocation, selection e market timing realizzando portafogli-obiettivo sistematici a elevata efficienza.